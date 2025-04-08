Добровольная кампания «Лес! Дабро! Парадак!» стартует в Беларуси 12 апреля. Об этом сообщил на пресс-конференции главный специалист управления лесного хозяйства Минлесхоза Александр Овсей, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас в Беларуси проходит акция «Дай лесу новае жыццё!», направленная на лесовосстановление после разгула прошлогодней июльской стихии. В продолжение этой акции уже 12 апреля стартует новая добровольная кампания «Лес! Дабро! Парадак!», которая в основном направлена на благоустройство белорусских лесов. Она завершится 1 мая — в Праздник труда. Примечательно, что обе акции этой весной проходят под эгидой Года благоустройства и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Основное внимание при проведении новой акции будет направлено на благоустройство и наведение порядка в лесном фонде, в первую очередь вокруг населенных пунктов, дачных кооперативов, вдоль дорог. Обратим также внимание на обустройство мест массового отдыха граждан и памятных объектов», — отметил Александр Овсей.

Чтобы принять участие в акциях, всем желающим заблаговременно необходимо связаться с интересующим лесхозом или лесничеством и заявить о своем желании. Лесохозяйственное учреждение отрасли обеспечит волонтеров всем необходимым инвентарем.

В целом по Республике Беларусь на настоящее время лес посажен уже на площади 13,5 тыс. га и проведено дополнение ранее созданных лесных насаждений на площади более 6 тыс. га.