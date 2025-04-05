Задержание — это ограничение в свободе на определённый срок для разбирательства. Задержание ребёнка не может длиться более 3 часов.

С момента задержания начинается административный процесс. Что это значит?

1. У подростка, его законных представителей в полном объёме появляются права и обязанности участников процесса.

2. С момента задержания к подростку допускается защитник.

3. О задержании обязаны уведомить родителей или тех, кто их заменяет.

Нужно знать

О задержании ребёнка составляется протокол.

Если попросить, то сделают копию протокола. Лучше иметь у себя эту копию, ведь протокол — важный документ.

Административное задержание может быть может быть обжаловано органу, который вынес решение о задержании, а также прокурору или в суде.

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