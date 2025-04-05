Задержание — это ограничение в свободе на определённый срок для разбирательства. Задержание ребёнка не может длиться более 3 часов.
С момента задержания начинается административный процесс. Что это значит?
1. У подростка, его законных представителей в полном объёме появляются права и обязанности участников процесса.
2. С момента задержания к подростку допускается защитник.
3. О задержании обязаны уведомить родителей или тех, кто их заменяет.
Нужно знать
О задержании ребёнка составляется протокол.
Если попросить, то сделают копию протокола. Лучше иметь у себя эту копию, ведь протокол — важный документ.
Административное задержание может быть может быть обжаловано органу, который вынес решение о задержании, а также прокурору или в суде.