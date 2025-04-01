В настоящее время на большей части региона идут сильные дожди, что осложняет дорожную обстановку.

Госавтоинспекция напоминает:

ВОДИТЕЛИ:

— соблюдайте скоростной режим;

— держите дистанцию между автомобилями, во избежание создания аварийной ситуации;

— откажитесь от необдуманных маневров;

— при приближении к пешеходным переходам снижайте скорость и будьте внимательнее;

— учитывайте состояние проезжей части дороги.

ПЕШЕХОДЫ:

— проявляйте внимательность и бдительность вблизи ✔️проезжей части дороги;

— переходите дорогу только в установленном месте;

— во время перехода дороги откажетесь от гаджетов;

— незабывайте использовать «ФЛИКЕРЫ» в темное время суток или при недостаточной видимости.

Госавтоинспекция Гомельщины