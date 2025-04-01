В настоящее время на большей части региона идут сильные дожди, что осложняет дорожную обстановку.
Госавтоинспекция напоминает:
ВОДИТЕЛИ:
— соблюдайте скоростной режим;
— держите дистанцию между автомобилями, во избежание создания аварийной ситуации;
— откажитесь от необдуманных маневров;
— при приближении к пешеходным переходам снижайте скорость и будьте внимательнее;
— учитывайте состояние проезжей части дороги.
ПЕШЕХОДЫ:
— проявляйте внимательность и бдительность вблизи ✔️проезжей части дороги;
— переходите дорогу только в установленном месте;
— во время перехода дороги откажетесь от гаджетов;
— незабывайте использовать «ФЛИКЕРЫ» в темное время суток или при недостаточной видимости.