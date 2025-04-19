В рамках одноименной благотворительной акции районного РОО «Патриоты Беларуси» накануне Светлой Пасхи председатель общественного объединения Евгений Агажельский и активисты посетили Рогинскую больницу сестринского ухода, чтобы поздравить постояльцев с наступающим праздником и передать им средства личной гигиены, вещи, сладости и пасхальные куличи.

К акции также присоединились председатель и волонтеры районного объединения Красного Креста, трудовой коллектив колледжа и гимназии райцентра, ТЦСОН, опытного лесхоза, РУП «Белоруснефть-Особино» и неравнодушные жители района.

Что может быть лучше заботы и внимания, особенно когда дело касается одиноких пожилых граждан. Взамен они одарили гостей своими искренними улыбками и необыкновенно сильной энергетикой. Дарите счастье людям и оно сторицей к вам вернется.