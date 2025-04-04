«Озеленение территорий населенных пунктов является одним из ключевых мероприятий, проводимых в Год благоустройства. Мы понимаем, что 10 апреля – это рабочий день, из-за чего не все смогут поучаствовать в акции. Поэтому уже рассчитаны локации для посадок на 12 апреля и на последующие выходные дни. Работу продолжим до середины мая в благоприятный период для насаждений», – обозначил сроки председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Новиков.

В текущем году на Гомельщине высадят не менее 150 тысяч деревьев и кустарников, из них за весеннюю кампанию – около 50 тысяч. Желающим принять участие в озеленении своих населенных пунктов нужно позвонить в городскую и районные инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, телефоны будут указаны на сайте областного комитета.

Гомельщина официально