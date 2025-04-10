Член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич выразила мнение о реализации основ идеологии государства с учетом интересов белорусского народа, изложенной в Директиве Президента Беларуси №12:

«Согласно Основному Закону демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе идеологии белорусского государства, которая имеет приоритетное значение в формировании сильной, независимой и суверенной страны. Советы депутатов являются одними из основных субъектов реализации государственной идеологии. Народные избранники – это проводники между населением, его интересами, и органами власти. В Гомельской области мы применяем различные форматы взаимодействия органов государственного управления и самоуправления с нашими жителями», – отметила сенатор.

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