Чернобыль стал символом мужества и сплоченности наших людей, вся страна работала и продолжает работать над устранением последствий катастрофы.

Восстановление региона стало важной задачей для государства. И сейчас, спустя 39 лет, на Гомельщине жизнь продолжается с надеждой и оптимизмом. Созданы все необходимые условия для безопасной жизнедеятельности, которые улучшаются день ото дня: развивается производство и социальная сфера, медицинские услуги, внедряются новые технологии в агропромышленном комплексе и других отраслях народного хозяйства.

Чернобыльская катастрофа стала важным уроком для всего мира, в результате которого все стали более ответственно подходить к вопросам безопасности и соблюдению технологий в ядерной сфере.

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь