Елена Степаненко, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома:

– Беларусь сталкивается с угрозой внешней агрессии, принимающей характер информационной войны, идет насаждение чуждой деструктивной идеологии, деформация традиционных духовно-нравственных ценностей. Разрушительное воздействие направлено в первую очередь на семью, систему образования, армию, институты государственной власти. Предпринимаются попытки исказить историю, обесценить роль белорусского народа в достижении победы в Великой Отечественной войне, отрицать его геноцид со стороны нацистских преступников и их пособников, вклад в общий результат труда советских поколений, успехи суверенного периода развития Беларуси. В таких условиях мобилизовать общество на сохранение народного единства, национальной идентичности, нацеленности на опережающее развитие позволят прочная идейная основа, глубокое понимание гражданами страны особенностей белорусской модели общественного развития. Очень важным является принятие документа, который содержит не только общие руководящие указания по системному решению вопросов, имеющих приоритетное значение, но и мобилизует государственные органы и общество на принятие мер для достижения определенных в нем целей.

Директива позволит повысить эффективность идеологической работы, она актуализирует нормативную правовую базу, регулирующую идеологическую сферу. Документом утверждены и сами основы идеологии белорусского государства, реализация которых будет способствовать сохранению суверенитета, обеспечению национальной безопасности, развитию белорусского народа как уникальной исторической общности, самореализации человека в гармонии с общественными потребностями.