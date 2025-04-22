Просьбу жителей деревни о ремонте подъездной дороги к населенному пункту услышали, взяли на контроль и включили данный участок в программу работ по ремонту местных автомобильных дорог на текущий год.

После выделения денежных средств, согласно графику, начались ремонтные работы. Дорожный мастер Алексей Чуешов поясняет, что заасфальтировать необходимо участок протяженностью 3,48 км. В проведении работ задействованы асфальтоукладчик, два катка, 8 грузовиков на подвозе. Асфальт – собственный, изготовлен на асфальтобетонном заводе, что позволяет существенно экономить время. Алексей Чуешов контролирует весь производственный процесс. Мастер отмечает, что к концу недели работы на этом участке планируют завершить.

То, что асфальт кладут качественно и ехать до Радеево теперь одно удовольствие, подтвердили и проезжающие мимо автолюбители. Так, у гомельчанина Евгения Рябикова в д. Радеево дачный участок, поэтому каждый сезон он ездит в том числе и по этой дороге. Горожанин был приятно удивлен, что здесь ведутся ремонтные работы. «Дорога – просто класс!» – поделились с «Авангардом» Сергей Камков и Сергей Мильяченко и поблагодарили за новую дорогу.

Признательны районной власти, дорожным службам за внимание к их проблеме и жители деревни. Продавец магазина Зоя Василенко, к примеру, рассказала, что вопрос ремонта односельчане озвучивали в ходе собраний граждан, а также письменно обращались в райисполком. Зоя Александровна рада тому, что вопросы и проблемы сельских жителей не остаются без внимания и планомерно решаются. Полностью с ней солидарна и местная жительница Клавдия Артеменко: «Теперь у нас хорошая дорога, ездить по ней – одно удовольствие».