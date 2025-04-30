Расположенное в агрогородке Бигосово Верхнедвинского района, промышленное предприятие специализируется на производстве и реализации изделий из полимерных материалов, изготавливаемых по технологии литья под давлением, экструзии, ротационного формования, а также на обработке металлов и сплавов для различных отраслей и сфер применения.

Предприятие является ведущим производителем изделий из полимерных материалов в Беларуси, известно за пределами страны. Руководство «Инвета» анонсировало крупный инвестиционный проект, который намерено реализовать в нынешнем году.

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь