В преддверии выходных Министерство лесного хозяйства призывает граждан быть максимально осторожными при посещении лесов, сообщает БЕЛТА.

Жаркая погода и сильный ветер — неблагоприятные факторы с точки зрения обеспечения пожарной безопасности в лесах.

Практически во всех районах Беларуси уже введены ограничения на посещение лесов. Минлесхоз призывает не только их соблюдать, то есть не заезжать в лесной фонд на транспорте, не разводить костры и прочее, но и воздержаться от курения в лесу, иных действий, способных вызвать лесные пожары.

В ведомстве напомнили, что за нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение грозит наложение штрафа от 12 до 30 базовых величин (в зависимости от наличия либо отсутствия ущерба). В случае причинения ущерба в особо крупном размере наступает уголовная ответственность.

«Помните: понадобятся долгие годы, чтобы восстановить зеленое золото страны», — обратились к гражданам в Минлесхозе.