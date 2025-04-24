Искусственные или живые цветы предпочтительнее при посещении кладбища на Радуницу обсудили эксперты на пресс-конференции «Пасха: традиции празднования в Беларуси» в Доме прессы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последние годы в информационном пространстве активно обсуждается экологический аспект выбора между живыми и искусственными цветами для поминовения усопших. Пресс-секретарь Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь, ксендз Юрий Санько подчеркнул, что главное не в том, какие цветы вы приносите, а с какими мыслями и чувствами вы это делаете. «Люди выбирают искусственные цветы для удобства — поставил и забыл на 3-4 месяца. Однако важно помнить о духовной составляющей поминовения. Именно в этом заключается истинный смысл», — отметил он.

Ксендз также обратил внимание на то, что многие приходят на кладбище с роскошными искусственными букетами, полагая, что этого достаточно. «Нашим усопшим родным от этого букета нет никакой радости, ведь они уже не могут молиться за себя, а молятся только за нас и наше здоровье. Память о близких — это прежде всего молитва», — добавил ксендз.

Директор государственного учреждения культуры смешанного типа «Республиканский центр национальных культур» Ольга Якобсон поддержала эту мысль, отметив, что самое важное в праздновании Радуницы — прийти к своим усопшим близким и помолиться за них. «Можно поделиться своей радостью, ведь наши горести они видят. Поэтому нужно приходить и радовать их тем, что у нас все хорошо — это принесет им спокойствие», — рассказала она.

Ольга Якобсон подчеркнула: если вы посещаете кладбище лишь раз в год или реже, лучше просто прийти, зажечь лампадку и обратиться к усопшим. «Нужно думать о нашей земле, природе и экологии, чтобы наши дети и внуки могли жить в чистом мире. А пластиковыми изделиями мы наносим ущерб экологии», — отметила она.

В дополнение к этому ксендз Юрий Санько напомнил, что на кладбище нельзя употреблять пищу. «Это освященное, особенное место. Есть на кладбище — это все равно что прийти в храм, сесть во время богослужения и начать кушать. Кладбище — это земля, где мы сохраняем память о наших усопших близких, поэтому пусть это будет простая, но аккуратно ухоженная могилка со свечой, если нет возможности часто приезжать», — заключил он.