Жители юго-восточного региона присоединились к общереспубликанской акции «Беларусь синеокая», которая объявлена по всей стране в с 21 по 26 апреля и направлена на наведение порядка на берегах рек и водоемов.

Усилия по уборке прибрежных зон на Гомельщине объединили областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, областная инспекция охраны животного и растительного мира. Инициативу поддержали местные органы власти, активная молодежь, общественные организации, неравнодушные жители региона.

За время проведения акции в Гомельской области уже собрано более пяти тонн отходов, в порядок привели более тридцати километров береговой линии на 22 участках рек, включая Днепр, Березину, Сож, Припять. Мусор собрали также на территории у девяти озер и водохранилищ, в том числе у Днепро-Брагинского. На призыв экологов откликнулись более 700 волонтеров.

Гомельщина официально