В ходе диалога Владимир Ковалев рассказал о планах развития района, работе ЖКХ. Он отметил, что в скором времени начнется реконструкция стадиона, который находится на территории СШ №1, строительство жилого многоквартирного дома, половину квартир в котором получат многодетные семьи, часть их будет отведена под арендное жилье. Также в текущем году запланировано благоустройство придомовых территорий, капитальный ремонт домов. В перспективе – разработка генплана по г. Буда-Кошелево, который будет включать застройку многоквартирных домов и индивидуального жилья, спортивных объектов. Планируется и установка нового котла в котельной для отопления ул. Лавриновича, замена части теплотрассы. Помимо райцентра, денежные средства будут направлены и на развитие таких населенных пунктов, как Уваровичи, Коммунар, Уза. В настоящее время на согласовании в вышестоящих инстанциях находится план по переводу к 2030 году всех дорог района на более усовершенствованное покрытие, их асфальтирование.

Во время встречи жительница п. Высокая Грива пожаловалась на плохое качество уличной дороги в населенном пункте. Владимир Ковалев выедет на место с ответственными службами для принятия решения. Также был поднят вопрос обустройства на месте остановки, что напротив районной больницы, остановочного павильона.