Мероприятие будет включать два основных направления:

— содействие в трудоустройстве учащейся молодежи в свободное от учебы время;

— содействие в трудоустройстве выпускников учебных заведений.

Где пройдет

В каждом областном городе и в крупных городах с численностью населения свыше 50 тыс. будет проходить не менее 3 дней в небольших регионах – в течение 2 дней.

Почему мы советуем идти

Вакансии предложат ведущие работодатели каждой области

предприятия промышленности, организации торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, лесного и сельского хозяйства.

Можно напрямую договориться с нанимателем и изучить разные предложения.

Специалисты Службы занятости проконсультируют по видам работ, актуальным на рынке труда, по трудовым гарантиям, которые следует знать.

Отличная возможность пройти профтестирование и определиться с дальнейшей карьерной траекторией.

Самое главное — найти классную работу на летний каникулы или в свободное от учебы время.

В прошлом году 46 тыс. ребят уже стали участниками такого масштабного мероприятия, из них каждый четвертый предварительно договорился о последующем трудоустройстве.

Графики проведения можно найти на сайте Минтруда и соцзащиты в специальном разделе.