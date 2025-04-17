Мероприятие будет включать два основных направления:
— содействие в трудоустройстве учащейся молодежи в свободное от учебы время;
— содействие в трудоустройстве выпускников учебных заведений.
Где пройдет
В каждом областном городе и в крупных городах с численностью населения свыше 50 тыс. будет проходить не менее 3 дней в небольших регионах – в течение 2 дней.
Почему мы советуем идти
Вакансии предложат ведущие работодатели каждой области
предприятия промышленности, организации торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, лесного и сельского хозяйства.
Можно напрямую договориться с нанимателем и изучить разные предложения.
Специалисты Службы занятости проконсультируют по видам работ, актуальным на рынке труда, по трудовым гарантиям, которые следует знать.
Отличная возможность пройти профтестирование и определиться с дальнейшей карьерной траекторией.
Самое главное — найти классную работу на летний каникулы или в свободное от учебы время.
В прошлом году 46 тыс. ребят уже стали участниками такого масштабного мероприятия, из них каждый четвертый предварительно договорился о последующем трудоустройстве.
Графики проведения можно найти на сайте Минтруда и соцзащиты в специальном разделе.