На этой неделе исполнилось 113 лет со дня рождения Героя Советского Союза Эдуарда Лавриновича. Председатель колхоза в мирное время и командир диверсионного взвода в годы оккупации Беларуси немецкими захватчиками, он стал одним из 87 белорусских партизан и подпольщиков, удостоенных высшей степени отличия Советского Союза. В Указе Президиума Верховного Совета СССР №218/188 от 15 августа 1944 года «О присвоении звания Героя Советского Союза белорусским партизанам» имя нашего земляка значится наравне с такими легендарными личностями, как Василий Корж, Петр Машеров, Минай Шмырев.

Курсы политсостава, которые Эдуард Лавринович окончил подчас прохождения службы в рядах Красной Армии в 1931-32 годах, работа инструктором райкома партии и председателем колхоза в мирные годы во многом определили его судьбу. Зарекомендовавший себя в довоенное время как человек с серьезным опытом организационной работы, знающий район и людей, Эдуард Викторович, пройдя в июле 1941 года соответствующую подготовку, получил задание по развертыванию подпольной работы в тылу врага. В августе, когда Буда-Кошелевский район уже был оккупирован немцами, Лавринович собрал группу подпольщиков из 14 человек. Вплоть до весны 1942 года партизаны вели подготовку к активной фазе действий: наладили работу по сбору разведданных, установили связь с другими подпольщиками, распространяли сводки Совинформбюро, на местах боевых действий собирали оружие и боеприпасы и мастерили из них самодельные мины.

В апреле 1942-го Эдуард Лавринович сообщил своей группе о том, что пришло время уходить на заранее оборудованную в Викторинском лесу партизанскую базу и начинать серьезную работу. Диверсионная группа под его командованием до середины сентября 1942 года пустила под откос 6 немецких эшелонов с живой силой, техникой и продовольствием, которые враг отправлял на фронт, разгромила до 10 заготовительных пунктов и волостных управ. В попытках противостоять потерям немцы усилили охрану, пускали перед поездами платформы с балластом, заставляли местное население вырубать деревья и кустарники вдоль путей и убирать землю между шпалами, но диверсанты вновь совершали атаки. И это при том, что фашисты выстроили вдоль железной дороги укрепленные огневые точки. Не в силах предотвратить диверсии гитлеровцы начали отыгрываться на мирных жителях. Партизаны организовывали налеты, спасая людей от расправы, но своих родных вызволить не смогли: немцы расстреляли их родственников. Среди них была и жена Лавриновича… Он поклялся мстить беспощадно.

Осенью 1942 года Лавринович вывел группу в район Новозыбкова, где совместно с чечерскими партизанами продолжил диверсионную работу на участке Гомель-Брянск. В январе 1943-го он возглавил отдельный диверсионный взвод партизанского отряда имени М.И. Калинина 1-й Гомельской партизанской бригады и возобновил работу в своем районе. Возвращение вышло эффектным: только в марте на участке от д. Забабье до Красного Кургана взвод Лавриновича взорвал 5 немецких эшелонов с живой силой, боеприпасами, горючим и техникой.

С началом операции «Рельсовая война» в августе 1943 года был создан большой отряд, где капитан Эдуард Лавринович стал заместителем командира по минированию и подрыву железнодорожного полотна. Бойцам теперь не приходилось самостоятельно делать мины: наладили поставку взрывчатки и оружия. Партизаны, помимо регулярных подрывов эшелонов и железнодорожных путей, взорвали водокачку на речке Липа и уничтожили охранявший ее вражеский гарнизон. Всего же Эдуард Викторович вместе со своими бойцами пустил под откос 54 эшелона.

В ноябре 1943-го, когда наш район был освобожден от гитлеровской нечисти, Эдуард Лавринович закончил свою войну. Но теперь перед ним стояла не менее сложная и ответственная задача: он возглавил райсовет – в районе нужно было строить мирную жизнь. Как сказала племянница Эдуарда Викторовича Тамара Диковенко, он не был военным специалистом, но, когда пришла беда, проявил редчайшие способности и бойца, и организатора партизанских диверсионных операций против захватчиков.

В августе 1944 года за образцовое выполнение правительственных заданий в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в тылу противника, проявленные при этом отвагу и геройство, за особые заслуги в развитии партизанского движения Эдуарду Лавриновичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Впоследствии он был награжден вторым орденом Ленина, медалями «Партизану Отечественной войны» I степени» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны I степени.