В боях за освобождение Беларуси в годы Великой Отечественной войны погибло 1125 жителей Казахстана, 43 представителя Карагандинской области погибли в Гомельской области. Самые крупные сражения с их участием – это битва за Днепр и операция «Багратион», подчеркнул председатель облисполкома Иван Крупко:

«На Гомельщине мы широко отмечаем День Победы. Приглашаем Вашу делегацию принять участие в памятных мероприятиях».

Кроме того, губернатор пригласил представителей Карагандинской области на Гомельский экономический форум осенью 2025 года.

Гомельщина официально