Это следует из постановления Министерства образования №67 от 10 апреля 2025 г. Последние пару лет вступительная кампания в учреждениях среднего специального образования стартовала с 20 июля, теперь же принимать документы у абитуриентов станут раньше.

Согласно ведомственному постановлению, школьники с базовым образованием из числа граждан Беларуси смогут подать документы в колледжи для обучения на бюджете на уровне среднего специального образования (ССО) с 18 июля по 1 августа, на платное отделение – с 18 июля по 12 августа. Ранее вступительная кампания стартовала с 20 июля и длилась соответственно до 3-го или 13 августа.

В случае, когда 9-классники поступают для обучения на платной основе на специальности, где предусмотрена сдача вступительных испытаний, прием документов организуют с 18 июля по 1 августа, раньше это можно было сделать по 3 августа включительно.

Вступительная кампания в колледжи на уровень ССО на очную (дневную, вечернюю), дистанционную или заочную формы обучения для выпускников средней школы и учреждений профессионально-технического образования (ПТО) на бюджет пройдет с 18 июля по 6 августа. В прошлые годы документы принимали с 20 июля по 6 августа.

На платное отделение в колледжи эти категории абитуриентов смогут подать документы с 18 июля по 12 августа. Раньше – с 20 июля по 13 августа. При поступлении на условиях оплаты на специальности, где предусмотрена сдача вступительных испытаний, установлены сроки с 18 июля по 6 августа. До этой даты документы принимали и раньше, правда, начинали с 20 июля.

А вот для тех граждан Беларуси, которые решат поступать на очную (вечернюю) или заочную форму получения образования на бюджет или платное отделение по специальностям направлений образования «Сельское хозяйство», «Ветеринария», сроки вступительной кампании оставили без изменений. Документы можно подать с 15 октября по 30 ноября.

Озвучены и сроки зачисления абитуриентов в колледжи на места, установленные контрольными цифрами приема и цифрами приема для получения среднего специального образования:

для 9-классников при поступлении на бюджет – по 5 августа, по специальностям, где нужно сдавать вступительные испытания, – по 10 августа;

для 9-классников на условиях оплаты – по 15 августа;

для выпускников средней школы и учреждений ПТО при поступлении на очное отделение на бюджет, а также заочную форму получения среднего специального образования по специальностям направлений образования «Сельское хозяйство», «Ветеринария» – по 9 августа;

для обучения на бюджете со сдачей экзаменов для 11-классников и абитуриентов с ПТО – по 12 августа;

на очную (вечернюю) и заочную формы получения среднего специального образования за счет средств бюджета и на платной основе по специальностям направлений образования «Сельское хозяйство», «Ветеринария» – по 10 декабря.

Ранее мы писали о сроках проведения вступительной кампании в вузах Беларуси для абитуриентов, поступающих на условиях целевой подготовки кадров, и основного потока.

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