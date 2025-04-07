Диспетчерам автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, включая автомобили-такси, владельцам электронных информационных систем, а также автомобильным перевозчикам, самостоятельно выполняющим прием и передачу заказов, необходимо не позднее 21 апреля представить информацию о выполненных автоперевозках пассажиров в соответствующие инспекции Министерства по налогам и сборам (МНС) по областям и Минску. Об этом сообщили БЕЛТА в МНС.

В соответствии со ст.24.11 КоАП непредставление должностным или иным уполномоченным лицом или индивидуальным предпринимателем в установленные сроки документов, отчетов, сведений или иных материалов в случаях, когда обязанность их представления предусмотрена законодательными актами, либо представление заведомо недостоверных сведений влечет наложение штрафа в размере до 20 базовых величин.

Кроме того, в указе от 25 января 2024 года №32 перечислены основания для приостановления нахождения сведений в государственном информационном ресурсе «Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении» в отношении субъектов хозяйствования (на срок до трех месяцев). В их числе — непредставление в налоговые органы информации о выполненных автомобильных перевозках пассажиров в нерегулярном сообщении, неоднократное (два раза и более в течение 12 месяцев подряд) представление в налоговые органы недостоверной информации на эту тему.

Дополнительная информация размещена в разделе «Разъяснения и комментарии» на сайте МНС.