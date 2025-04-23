Выставка «Я — советский человек» откроется 23 апреля в Гомеле во дворце Румянцевых и Паскевичей, сообщили БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Экспозиция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Посетители увидят произведения из собрания музея советского и постсоветского периода, выполненные в жанре портрета. «Они отображают облик советских людей, тех, которые сообща сумели выстоять в период военных лихолетий, а после найти в себе силы, оправившись от ран, построить новую мирную жизнь в стране», — подчеркнули в государственном историко-культурном учреждении.

Среди них — Герой Советского Союза Е.И.Барыкин, организовавший подпольное и партизанское движения на Гомельщине, убедительный образ которого выполнил художник-фронтовик Константин Лебедев. А также полный кавалер ордена Славы, почетный гражданин Гомеля Н.А.Лебедев работы Николая Полянкова и многие другие участники военных событий. Персонажами картин стали и те, кто подхватил эстафету преобразования и совершенствования послевоенного общества, стараясь честно выполнять работу на своих местах, и надежда и будущее — дети.

«На портретах изображены представители разных социальных слоев и профессий: простые труженики заводов и колхозов, удостоенные звания Героя Социалистического Труда, военнослужащие и строители, деятели культуры и науки, включая народного писателя Беларуси, родившегося в д.Глинище Гомельской области, Ивана Мележа, запечатленного кистью белорусской художницы Нинель Счастной», — рассказали в дворцово-парковом ансамбле.

Многокрасочная палитра произведений, представленных на выставке, знакомит и с творчеством художников, чья судьба или судьбы персонажей на портретах были связаны с гомельской землей.

«Лица людей, которые смотрят на нас с портретов из прошлого, сегодня воспринимаются как воплощение образа целой исторической эпохи, когда каждый с гордостью говорил о себе: «Я — советский человек», — добавили в учреждении.