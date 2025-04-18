Какая почтовая продукция к 80-летию Победы будет выпущена в Беларуси, сообщили БелТА в Министерстве связи и информатизации.



В 2025 году Беларусь отмечает знаменательное событие — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Министерство связи и информатизации и РУП «Белпочта» подготовили к этому событию разноплановую почтовую продукцию.

25 апреля выходит в обращение почтовый блок «Совместный выпуск Беларуси и России. 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне». В блоке три почтовые марки. Тираж блока — 10 тыс. Подготовлены семь специальных памятных штемпелей, место гашения которых — Минск, областные центры и Молодечно Минской области.

9 апреля вышел в обращение художественный маркированный конверт «80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне».

РУП «Белпочта» порадует новинками — художественной бумагой «80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне» (по пронумерованным линиям собирается письмо в виде треугольника) и открытками.

Почтовая продукция, подготовленная к юбилею Великой Победы, внесет достойный вклад в дело увековечивания этого знаменательного события во всем мире, уверены в Минсвязи.

Источник: https://gp.by

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