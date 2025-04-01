Как белорусы будут работать и отдыхать в апреле, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве напомнили, что 29 апреля (вторник) — день Радуницы, который отмечается в православной традиции и является официальным выходным в Беларуси. В связи с этим рабочий день 28 апреля (понедельник) переносится на 26 апреля (субботу). Таким образом, выходными днями в конце апреля станут 27, 28 и 29 числа — три выходных подряд.

Согласно производственному календарю, при шестидневной рабочей неделе у белорусов в апреле будет 25 рабочих дней, а при пятидневной — 21 рабочий день.

Расчетная норма рабочего времени во втором месяце весны при 40-часовой рабочей неделе составит 166 часов для пятидневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье и 165 часов для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье.

Если 28 апреля совпадает с периодом отпуска (трудового или социального) работника, то 26 апреля будет для него нерабочим днем. В случае если 28 апреля выпадает на служебную командировку или обучение (повышение квалификации, профессиональная подготовка или переподготовка), то 26 апреля останется рабочим днем для данного сотрудника.