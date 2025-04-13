Католики и православные сегодня празднуют Вход Господень в Иерусалим — Вербное (Пальмовое) воскресенье.

Вход Христа в Иерусалим — знаменательное библейское событие, положившее начало крестным страданиям, которые Спаситель добровольно принял ради людей. Иисус въехал в ворота города верхом на осле. Мессию приветствовали почестями, какими было принято встречать царей и великих полководцев: толпа ликовала, устилая путь Христа одеждами и пальмовыми ветвями. При этом народ провозглашал: «Осанна сыну Давидову! Благословен Царь, грядущий во имя Господне!»

Церковь трактует это событие как самопожертвование Сына Божьего во имя искупления грехов мира, а также как исполнение предначертанного пророчества о царском служении Христа.

Вход Господень в Иерусалим празднуется в последнее воскресенье перед Пасхой, завершающее Неделю ваий (вайя — от греческого «ветка»). Отсюда и второе название праздника — Вербное воскресенье, так как в православии и католичестве пальмовые ветви, символизирующие великую радость, заменили вербными.

В этот день верующие стоят на богослужении с освященными в храме веточками вербы и зажженными свечами в руках, встречая невидимо грядущего Христа.

Освящение верб совершается на праздничном всенощном бдении, во время вечерней службы накануне праздника. После чтения Евангелия священники окропляют ветви святой водой. Обычно окропление повторяется в сам день праздника, после литургии.