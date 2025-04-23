Как сообщается, мальчику поставили диагноз «дилатационная кардиомиопатия». Поскольку было сложно найти донорское сердце, которое соответствовало бы его группе крови, врачи обратились к искусственному сердцу, выращенному своими руками. Семилетний мальчик стал самым молодым пациентом в мире, которому установили магнитно-левитирующее бивентрикулярное вспомогательное устройство весом всего 45 г и диаметром 2,9 см.

По информации врачей, операция, проведенная в начале этого месяца в больнице при Медицинском колледже Тунцзи Центрально-Китайского университета науки и технологий Хуачжун в Ухане, знаменует собой прорыв, который может преобразить детскую кардиологическую помощь во всем мире.

Команда под руководством кардиохирурга провела пятичасовую операцию по имплантации. На следующий день пациент начал дышать самостоятельно, и его сердечная функция стала улучшаться. «Благодаря врачам у нашего ребенка теперь есть шанс выжить и дождаться трансплантации. Как только пройдет воспаление, мы сможем вернуться домой», — сказал отец мальчика.

Детская сердечная недостаточность остается глобальной медицинской проблемой. В Китае ежегодно госпитализируют около 40 000 детей с тяжелой сердечной недостаточностью, причем 7-10% из них срочно требуется пересадка сердца. Однако ежегодно проводится менее 100 детских трансплантаций из-за хронической нехватки донорских сердец.

Искусственные сердца, или устройства поддержки желудочков, могут временно поддерживать сердечную функцию. Существующие модели либо наносят вред кровеносной системе, либо предназначены для взрослых. «Дети — это не взрослые с маленькими телами. Им нужно искусственное сердце, разработанное специально для них», — отметил врач.

В 2021 году больница начала разработку устройства третьего поколения. Оно имеет такие преимущества, как низкое энергопотребление, увеличенный срок службы батареи, устойчивость при экстренных перемещениях и точный контроль скорости вращения, регулируемой в реальном времени в соответствии с потребностями кровообращения пациентов. «Китай добился значительных успехов в лечении терминальной стадии сердечно-сосудистых заболеваний, превратившись из последователя в лидера в отдельных областях», — отметил глава больницы.