В состав команды вошли специалисты управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, ТЦСОН, Уваровичского социального пансионата «Луговой».

Спартакиада проводится с целью повышения эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в системе комитета, популяризации здорового образа жизни, приобщения работников к занятию физической культурой и спортом.

Торжественно открыла спартакиаду председатель комитета Надежда Цупа и пожелала участникам проявить свое мастерство, волю к победе.

В программе проведения: соревнования по волейболу, легкоатлетическая эстафета, «Баскетбольный снайпер», соревнования по дартсу, комбинированная силовая эстафета.