Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова в интервью журналистам Первого информационного телеканала рассказала, чем важна дисциплина и даст ли эффект подписанная 2 апреля главой государства Директива о совершенствовании функционирования системы органов власти и управления, усилении исполнительской дисциплины, сообщает БЕЛТА.



«То, что эта Директива даст результат, у меня нет сомнений. Прежде всего это согласование тех документов, которые иногда годами ходят по государственным органам и не согласовываются вовремя. Это затягивает принятие определенных решений. Поэтому, мне кажется, вот в этой части это абсолютно правильно, — сказала Наталья Кочанова. — Что касается исполнительской дисциплины, вообще дисциплины в целом, конечно, это очень важно. На это надо обращать особое внимание. Мне видится, что от этого зависит эффективная работа каждого — и государственного органа, и любого предприятия и организации».

«Если сравнивать с другими странами, мне кажется, мы достаточно неплохо работаем. Но есть вопросы, которые требуют более оперативного решения. Иногда они действительно неправомерно затягиваются. Такое есть. Но все зависит от специалиста и руководителя, которые занимаются решением этих вопросов. На мой взгляд, в нашей стране нерешаемых вопросов нет», — добавила председатель Совета Республики.