В рамках реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» и согласно плану мероприятий по реализации областного профилактического проекта «Здоровое поведение – мой выбор» работники ЦРБ и волонтеры Красного Креста рассказали учащимся школы о проблеме вейпинга среди молодежи. Также ребятам рассказали о вредном влиянии алкоголя, табака и наркотических средств, провели викторину «Мы за ЗОЖ!» и анонимное анкетирование «Здоровье подростков и вредные привычки».

В ходе мероприятия работники ЦРБ рассказали учащимся школы о порядке поступления в медицинские учреждения в текущем году.