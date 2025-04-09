Теплоход будет курсировать по Полесью, живописный маршрут пролегает из Мозыря в Брест по рекам Буг, Мухавец, Пина и Припять, а также по Днепровско-Бугскому каналу.

Для пассажиров созданы все условия, оборудованы 16 кают различных категорий. Туристов ждут 11 стоянок, которые покажут местный колорит и позволят понять разницу быта Брестской и Гомельской областей. Включено десять экскурсий, в их числе – Брестская крепость, Национальный парк «Припятский» и Замковая гора.

Курсировать судно будет до середины октября, всего он совершит 27 рейсов. Ночью – передвижение, днем – время для прогулок и осмотра достопримечательностей.

Гомельщина официально