В этом году на прилавках магазинов региона к Пасхе появились куличи традиционной и новой рецептуры.

В христианстве кулич стал прообразом артоса — квасного хлеба, который пекут и освящают в Пасхальную седмицу. По преданию, разделив трапезу с апостолами, Иисус провозгласил хлеб «телом своим». Так он стал символизировать частичку сына Господа за столом верующих. В Пасху кулич разрезали на куски и раздавали всем членам семьи, знакомым, тем, кому нужна помощь.

Ароматная выпечка и специальные пасхальные наборы уже радуют покупателей, жители области отправились в храмы для освящения праздничной трапезы.

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