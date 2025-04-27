Ежегодно на Радуницу кладбища превращаются в цветной пластиковый ковер, несущий опасность для людей и экологии. Как минимизировать ущерб природе, рассказали БЕЛТА в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Чем опасны искусственные цветы?

Искусственные цветы чаще всего делают из дешевых и не всегда безопасных материалов. Для придания стойкости неоднократно обрабатывают химикатами, а потом окрашивают токсичными анилиновыми красками, способными вызывать при контакте головокружение, головную боль и общую слабость.

Такие цветы не поддаются переработке, поскольку сложно идентифицировать вид материала, из которого их изготавливают. Сортировать искусственные растения не удается и, как итог, они оказываются на свалках, тем самым увеличивая антропогенную нагрузку, начинают выделять токсичные вещества, загрязняя почву, воздух и грунтовые воды.

Срок разложения составляет несколько сотен лет. А при сжигании такого мусора в атмосферу попадают тяжелые металлы и диоксины, негативно влияющие на здоровье людей.

«Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает отказаться от таких украшений при благоустройстве мест погребения. Альтернатива — живые растения в горшках, многолетники, высаженные в грунт, карликовые кустарники, газонная трава, вечнозеленые хвойные деревья, или просто скромный букет свежесрезанных цветов», — отметили в ведомстве.

В ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» добавили, что на открытом воздухе, под воздействием осадков и солнечных лучей уже через 2-3 месяца искусственные цветы выгорают и полностью теряют приемлемый вид, оставляя лишь осыпавшийся полиэтилен и ржавую проволоку. По сути, становятся мусором, который сложно собрать и нельзя отправить на переработку. В подавляющем большинстве случаев их делают из разносоставного пластика, полиэстера, нейлона и ПВХ.

Как быть со старыми пластиковыми изделиями?

Старые искусственные цветы ни в коем случае нельзя сжигать, а нужно относить в черные/серые контейнеры для ТКО (смешанного мусора).

Пока в стране нет отработанной технологии переработки таких отходов, но отдельные предприятия экспериментируют с разными методами. Существующие на данный момент попытки переработки — в основном ручная разборка и механическое измельчение. Например, вручную разбирать каждый цветок и венок пробовали на коммунальном предприятии в Полоцке, но из-за высокой трудоемкости проект не получил развития.

На Гродненском заводе по утилизации и механической сортировке отходов для искусственных цветов использовали такую технологию: дробили, а после металл извлекали магнитным сепаратором, а остатки сортировались вручную. Однако метод нерентабелен из-за дорогого оборудования и сложностей с дальнейшей переработкой полученного сырья. Поскольку специализированных пунктов приема нет, почти все искусственные цветы после дней поминовения оказываются на мусорных полигонах — ежегодно около 1 млн изделий.

Экологичные альтернативы

В качестве экологичных альтернатив предлагается выбирать букеты из свежих цветов: классические композиции из роз, гвоздики, хризантемы, лилии (в христианстве символизируют воскресение души, а в античности считались символом перехода в загробный мир), полевые цветы, тюльпаны, нарциссы и др. Весной подойдут веточки вербы, летом — лаванда, осенью — астры. Один из вариантов — растения в горшках. Например, цикламены цветут до трех месяцев, виолы (анютины глазки) — с весны до осени. Хризантемы считаются традиционным «поминальным» цветком. Примулы порадуют ранним цветением и разнообразием расцветок.

Удобно использовать при благоустройстве многолетники: барвинок — символ вечной памяти, стелется ковром, хоста — теневынослива, можжевельник – вечнозеленый, очищает воздух, карликовые туи – создают аккуратные живые изгороди, незабудки — голубые цветы-самосейки. Такие растения будут служить украшением долгие годы.

Как использовать лампады?

Также специалисты дали рекомендации по использованию свечей и лампадок. Так, восковые или соевые свечи не оставляют токсичных следов, они полностью натуральные. А вот парафиновых свечей (продукт нефтепереработки) стоит избегать. Что касается лампад, то выбирать лучше керамические изделия или эстетичные каменные светильники. Главное — без пластиковых элементов.

«Когда посещение кладбища завершается, обязательно нужно затушить свечу или лампаду, чтобы избежать случайного возгорания. Это не только правило безопасности, но и особый ритуал — огонь горит, когда рядом живые, и символически поддерживает связь», — подчеркнули специалисты.

Декор

Уместен и экодекор. Природные украшения, такие как венки из веточек, шишек, хлопка и красочных сухоцветов, создают гармоничное, естественное оформление, которое хорошо вписывается в окружающую среду. Высушенные растения не требуют сложного ухода и сохраняют аккуратный вид. Все это — биоразлагаемые материалы.

Небольшие статуи, статуэтки, малые архитектурные формы из камня, дерева, керамики, фарфора, гипса также выглядят эстетично. Они не требуют замены, выдерживают капризные погодные условия и сохраняют аккуратный внешний вид на протяжении многих лет.