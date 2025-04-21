Надо прекратить бездумно строить и стягивать людей в крупные города. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Витебскую область и посещения агрогородка Копысь, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что на домокомплекты Минлесхоза есть большой спрос, который надо удовлетворять. «Надо больше, спрос есть», — сказал Президент. В то же время он предупредил насчет разумной ценовой политики, чтобы люди не отказались от этой продукции.

Говоря в целом о жилищной политике, Александр Лукашенко обратил внимание, что строить надо прежде всего там, где на это есть запрос от предприятий, работодателей, иными словами — под заказ. «Надо взять и прекратить эту бездумную стройку и стягивать людей в крупные города», — подчеркнул Президент.

В свою очередь министр лесного хозяйства Александр Кулик обратился с просьбой разрешить в системе лесхоза продавать своим работникам арендное жилье в собственность по прошествии 10 лет аренды и при условии добросовестной работы на предприятии. «Если бы разрешили их лет через 10 приватизировать людям, которые добросовестно…» — сказал он.

Президент, не дожидаясь подробностей, сразу ответил согласием, но при одном условии: «Хорошо, только за те деньги, за которые построили. Не вопрос».

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