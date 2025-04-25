Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен комплексно проанализировать итоги возрождения территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом глава государства заявил 25 апреля, заслушивая доклад о развитии районов Гомельской области, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

В состав участников мероприятия включены глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, помощник Президента — инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству Михаил Русый.

В центре внимания собравшихся — меры поддержки, экологические программы и социально-экономические инициативы для жителей территорий Гомельской области, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Президент отметил, что в 2026 году исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Для Беларуси это важная дата, поскольку страна, хоть и не причастна ни к строительству этой атомной электростанции, ни к ее эксплуатации, ни к причинам, приведшим к аварии, но пострадала более всего. «Беда коснулась Беларуси и белорусского народа больше, чем кого-либо», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что первые десять лет с момента аварии были временем неопределенности и нагнетания страхов. «Я это хорошо помню. Будучи еще депутатом, я выезжал в эти районы, интересовался, что там происходило. Десять лет неразберихи. Кого-то отселяли, переселяли, что-то строили, делали. Потом мы опомнились, взялись за голову и поняли, что для белорусов другой земли не будет и другой страны тоже не будет. Надо думать, как жить в Беларуси, в том числе на этих землях. Был принят ряд программ, мы их называли «чернобыльские программы», — сказал Александр Лукашенко.

В то время не было уверенности в правильности всех предпринимаемых мер, так как опыта преодоления такого рода катастроф просто не существовало, заметил Президент. Поэтому, по его словам, нельзя упрекать тех, кто делал первые шаги по преодолению чернобыльской катастрофы. Тогда не было достаточно знаний о последствиях воздействия малых доз радиации на организм человека. «Мы не знали, что это такое. Если Хиросима и Нагасаки — это взрывы атомной бомбы, и там огромная масса всех последствий от взрыва: и ударная волна, и температура, и радиоактивное заражение большими дозами человека — мы понимали, опыт уже какой-то был у человечества. Здесь — нет. Делали, чтобы не было хуже», — сказал глава государства.

«Правильно делали, неправильно… Я тогда об этом говорил, еще 30 лет назад: пройдет время, оно все расставит на свои места, и мы поймем, правильно мы делали или нет. Сегодня мы можем сделать определенные выводы. Если бы мы этой проблемой не занимались или, еще хуже, занимались бы так, как в первые десять лет, то Беларуси вообще бы уже не существовало. Все бы куда-то побежали, разбежались и так далее», — обратил внимание Президент.

После распада Советского Союза Беларусь фактически в одиночку преодолевала последствия аварии на ЧАЭС, не получая никакой финансовой помощи. На возрождение и развитие пострадавших регионов были направлены значительные ресурсы. «Мы вложили туда огромное количество средств. За последние 10 лет вложили Br5 млрд. Это были насыщенные годы. Мы немало сделали, шли на непопулярные шаги — не раздавали по рублю, как это было принято, и кто-то хотел эти деньги, а концентрировали на тех проектах, которые нужны были для людей: жилье, чистая вода, канализация, водоотведение, газификация и так далее. Очень много было сделано за это время. И это время показало, что мы действовали абсолютно верно и правильно», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Поэтому к 40-летию аварии на ЧАЭС в 2026 году логично подвести определенные итоги проделанной работы, считает глава государства. «Сорок лет — это все-таки срок. Мы в будущем году на эту тему серьезно поговорим», — пообещал Президент.

А пока глава государства спросил ответственных должностных лиц о ситуации, которая складывается в пострадавших регионах, предупредив, что в ближайшей перспективе планирует лично побывать в так называемых чернобыльских районах. Президент, говоря о будущем развитии этих территорий, ориентировал на то, чтобы менять некоторые подходы. В первую очередь это касается вопросов финансирования, где необходимо больше самостоятельности и инициативы, а от иждивенческих подходов надо избавляться.

«Чем мы можем там помочь, если это надо? Если не надо, значит, никто туда влазить не будет. Надо отучать наших людей от этой, как в народе говорят, соски, особенно в восточных регионах, в том числе (а может, и прежде всего) в Гомельской области. Надо жить по средствам и зарабатывать деньги самим», — поставил задачу Александр Лукашенко.

«Еще раз подчеркиваю: не будем мы раздавать никому деньги», — продолжил глава государства, подчеркнув, что финансирование будет идти под определенные проекты и цели. «Надо Крупко (председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко. — Прим. БЕЛТА) там что-то построить, будем ему помогать», — пояснил Президент.

Анатолий Сивак доложил на мероприятии, что на начало этого года в зонах радиоактивного загрязнения расположено 2016 населенных пунктов в пяти областях Беларуси, где проживают более 930 тыс. человек, в том числе 181 тыс. детей до 17 лет.

По этому поводу глава государства высказался критически, указав на несоответствие этих статистических данных существующим реалиям. «Чем же мы тогда занимались 30 лет, если у нас 900 тыс. проживают на загрязненных территориях?» — резонно заметил Президент. Глава государства поручил серьезно проанализировать вопросы отнесения территорий к категории пострадавших или загрязненных и решить, насколько это целесообразно в нынешних условиях с учетом всех предпринятых мер.

Александр Лукашенко отметил, что лично много раз бывал в тех регионах и говорил о необходимости возвращать в сельхозоборот земли там, где это возможно. «Чего вы до сих пор цифры называете, которые были 40 лет назад? Надо приводить, как бы это ни было — популярно, непопулярно — в соответствие (с действительностью. — Прим. БЕЛТА). Вы должны подсказать. Обижать людей не надо. На загрязненной территории у нас никто жить не должен», — подчеркнул Президент. Глава государства обратил внимание, что в Беларуси уже есть опыт возрождения пострадавших территорий и возобновления ведения там сельскохозяйственных работ. «Вот эта динамика мне нужна — что мы сделали за это время», — пояснил он.

«Надо навести порядок. Чтобы мы знали, что вот эти земли — мы пока не знаем, можно там жить или нет, лучше поберечь себя и людей поберечь. Пока нельзя — обойдемся. Будем делать это тихонечко, шаг за шагом, осваивая те или иные земли. Но только если мы будем уверены, что это нормально», — заявил Президент.

Анатолий Сивак в свою очередь согласился, что вопрос критериев отнесения земель к категории загрязненных требует дополнительной детальной проработки и в ближайшее время на уровне правительства этому вопросу будет уделено особое внимание. Он также заметил, что со стороны населения есть интерес к тому, чтобы возрождать регионы, считавшиеся пострадавшими, и восстанавливать там жизнедеятельность. Например, по его словам, в Наровлянском районе большой спрос на земельные участки.

Также было доложено, что в Беларуси уже реализованы пять так называемых чернобыльских программ, на что была направлена сумма порядка $20 млрд. На реализацию программ, которые разрабатываются на следующую пятилетку, потребуется, по расчетам, около Br2,5 млрд. Государство оставляет за собой обязанности по социальной защите населения, обеспечению требований радиационной безопасности и — главный элемент — ускоренному социально-экономическому развитию и возрождению загрязненных радионуклидами территорий.

По данным, которые привел Анатолий Сивак, за 2024 год на развитие таких районов было выделено и направлено Br701 млн, на предоставление всех льгот и компенсаций пострадавшим гражданам — Br217 млн, на бесплатное питание учащихся — Br57 млн. За прошлый год оздоровиться смогли 85 тыс. детей. Кроме того, финансируются направления, связанные с восстановлением земель, мелиорацией. Растут объемы производства продукции в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике — на 40% в 2024 году по сравнению с 2023-м. Здесь производят широкий спектр продукции: от меда до заготовки лесопродукции, на которую есть спрос среди населения, развивается туристическая деятельность.