«По поводу визита в Россию. Каранкевич (заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич. — Прим. БЕЛТА) присутствовал на переговорах. Он был главным лицом от правительства, излагал подходы, вопросы ставил, которые надо было бы решить с Россией. Надо отдать должное, Президент Путин поддержал нас по всем вопросам, начиная с финансовых и заканчивая ценообразованием на нефть и так далее. Речь шла о том, чтобы мы отрегулировали цену по поставкам российской нефти, чтобы наши предприятия работали. Не надо там бешеная рентабельность. 7-8% и так далее», — сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, Владимир Путин уже дал соответствующие поручения руководителю компании «Роснефть» Игорю Сечину.

«Я это говорю к тому, что все эти вопросы известны. Они были поддержаны на переговорах. И во время визита надо попросить у правительства России, чтобы эти вопросы были решены окончательно, потому что там были поручения правительству России сделать то-то, то-то, то-то, чтобы они были решены», — подчеркнул глава государства.

«И ряд стратегических вопросов, по которым принималось решение. Надо посмотреть, как мы выполняем. Если есть какие-то недостатки с нашей или с российской стороны, чтобы это было отмечено. Что-то мы рассмотрим на Высшем госсовете Союзного государства, если это нужно. Но лучше это решить на уровне двух правительств, — сказал Александр Лукашенко. — Поэтому вот этот вопрос российский, который будет очень важным в ходе этого визита, надо решить, не затягивая и не откладывая в долгий ящик. Потому что решения все приняты, но у нас часто бывает «отложили, завтра решим». Уже времени нет, чтобы их откладывать».

Александр Турчин проинформировал Президента о состоявшемся телефонном разговоре с российским коллегой Михаилом Мишустиным. «Спасибо российским коллегам, достаточно представительная команда со стороны российского правительства будет. Мы должны обсудить все ключевые вопросы взаимоотношений, направления. Думаю, что понимание есть. Спасибо, что поддержали нашу команду переговорщиков, все глубоко погружены, темы понятны, известны», — отметил премьер-министр.

После встречи с главой государства Александр Турчин рассказал журналистам, что доложил Президенту о повестке предстоящих переговоров. По его словам, Александр Лукашенко еще раз акцентировал внимание на необходимости реализовать уже достигнутые на высшем уровне договоренности.