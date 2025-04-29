Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 апреля на международном патриотическом форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» объяснил, почему важно сохранять историческую память, держась за нее, образно говоря, вцепившись зубами, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства заметил, что вопрос о том, почему это важно, часто раздается как в наших странах, так и со стороны. «Я хочу, чтобы там услышали, почему мы так уцепились за эту память. Во-первых, этой памятью мы должны гордиться. Они нам завидуют. Слава богу, что у нас есть поколение победителей, которыми мы гордимся», — заявил Президент.

Второй ключевой аспект связан с нынешней ситуацией в мире, с началом нового противостояния, войны, которую развязали вовсе не Беларусь и Россия. «Следующий этап этой войны будет война горячая, мировая война с оружием в руках. Мы этого не хотим. Сегодня идет этап войны в средствах массовой информации. Слава богу, пока. Мы дискутируем, боремся, сражаемся на этих площадках. Идет война за умы наших людей и за головы. Современная горячая война невозможна без этой подготовки. Эта подготовка началась», — сказал Президент.

В такой обстановке, конечно, важно сохранять историческую память и правду о тех событиях, чтобы показывать нынешним и будущим поколениям, что за их плечами — героическое прошлое предков. «И если вдруг — нам надо сражаться за свою землю, за свои семьи, за своих детей так, как сражались они. Не жалея ни жизни, ничего, что есть… Вот почему мы говорим об исторической памяти, а не потому, что нам хочется разговаривать», — пояснил Александр Лукашенко.

Впрочем, в обществе есть и те, кто считает проводимую работу по сохранению исторической памяти не более чем демонстрацией. На самом деле это не так, подчеркнул Президент, и все, что делается в этом направлении, имеет принципиальное значение. «Как только забудем путь к Хатыни, Сталинграду, Брестской крепости, все вернется снова, мгновенно. Поэтому мы должны, зубами вцепившись, держаться за эту историческую память», — подчеркнул Александр Лукашенко.