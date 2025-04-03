Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 апреля подписал указ №141 об образовании Апелляционного экономического суда. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Это решение принято главой государства в целях реализации положений Кодекса гражданского судопроизводства, которым предусматривается создание трехзвенной системы экономических судов.

Такое структурное преобразование произойдет за счет разделения деятельности судов первой и апелляционной инстанций, которые сейчас функционируют в рамках одного суда. Это станет важным шагом в направлении повышения эффективности отправления правосудия по экономическим делам.

Апелляционный экономический суд в статусе процессуального органа начнет свою работу с 1 января 2026 года, т.е. с даты вступления в силу Кодекса гражданского судопроизводства.

Суд планируется сформировать за счет имеющейся численности судей и работников аппаратов иных судов. Всего в нем будут работать 27 судей, включая председателя и его заместителей.

Верховному Суду поручено внести предложения по кандидатурам на руководящие и судейские должности, а также решить все необходимые организационные вопросы, направленные на обеспечение деятельности нового судебного органа.