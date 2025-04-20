Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси со светлым праздником Пасхи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«В эти дни прославляются искупительный подвиг Христа во имя всего человечества и его самозабвенное служение людям. Миллионы верующих, выбравших главными ориентирами добро и милосердие, с теплом в душе встречают Воскресение Христово. Оно несет в дома счастье, радость и любовь», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что на белорусской земле сохранена приверженность христианским ценностям, здесь с особым трепетом благодарны Господу за существующие мир и согласие.

«Пусть вас окружают взаимопонимание, надежда и вдохновение. Желаю вам и вашим семьям жизненного равновесия, крепкого здоровья и успехов», — обратился к соотечественникам Президент.

Поздравление Президента Беларуси со светлым праздником Пасхи