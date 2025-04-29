Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства совершил посадку в Волгограде, передает корреспондент БЕЛТА.

В Волгограде глава государства вместе с российским коллегой Владимиром Путиным примет участие в международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее». Основной целью форума является сохранение и защита исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

От белорусской стороны участие в мероприятии также принимают парламентарии, представители общественных организаций, ректоры вузов, директора гимназий и школ, а также центров патриотического воспитания страны, ученые, члены Молодежного парламента при Национальном собрании.

Александр Лукашенко также возложит цветы в историко-мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Ожидается, что президенты Беларуси и России проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе и международную повестку.