Глава государства напомнил, что прокуратура Беларуси уже несколько лет расследует ужасающие факты геноцида белорусского народа, но также вскрывает и новые факты преступлений. «Тысячи заживо сожженных и замученных женщин, стариков, детей. Наши ученые, военные поднимают из земли останки малышей, прижатых к груди матери. В каждой яме дети. Убивали, уничтожали семьями, — привел выявленные факты Президент. — Способы казни ужасают. Людей заставляли самостоятельно укладываться на трупы, чтобы поместить в яму как можно больше тел. Забрасывали гранатами, чтобы еще лучше утрамбовать». Есть свидетельские показания о том, как вспарывали животы беременным женщинам, прикладом разбивали головы грудным младенцам, забрасывали годовалых детей в окна горящих домов, подбрасывали малышей и ловили их штыками. На матерей, которые видели это и сходили с ума, устраивали охоту, как на зверей.

«Ранее эти документы были засекречены. Не принято было в советское время говорить о том, что особую жестокость демонстрировали литовские, латвийские, украинские нацисты. А сегодня в прибалтийских странах и в Украине молодежь размахивает знаменами дивизий СС, ставят памятники фашистским палачам. И все это с молчаливого согласия остального Запада, — обратил внимание Александр Лукашенко. — Но мы то молчать не должны. Мы для этого сегодня с вами и собрались».

Президент заметил, что западные «специалисты» по советской, белорусской, российской истории пишут, что рассказы о героях слишком пафосные и преувеличивают масштабы подвига. «Нам намекают, что надо бы и про «плохих» своих говорить, и про «хороших» немцев не забывать. Учат нас из-за океана псевдообъективности», — критически отозвался о таких «экспертах» глава государства.

Он также заострил внимание на поведении послов стран Евросоюза, которые стыдливо, без освещения в СМИ возлагают цветы в Хатыни, прячут лица от камер журналистов. Польша проводит мероприятия, приуроченные к освобождению Красной армией узников Освенцима, без участия представителей Беларуси и России. А в немецких СМИ сообщали о том, что этот концлагерь освободили американские войска.

«Словом, делается все, чтобы стереть память о Великой Победе, о наших победителях», — констатировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что этому необходимо обязательно противостоять совместными усилиями Беларуси и России.