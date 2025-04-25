Акция проходит в рамках Года благоустройства и в преддверии 80-летия Великой Победы.



Участие в мероприятии приняли председатель Надежда Зимина и члены молодежного совета Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Медработники очистили территорию захоронений от сора, отремонтировали и покрасили ограждение, а также высадили цветы и туи.



Еще до начала акции участники возложили цветы к Братской могиле советских воинов и партизан на городском мемориале райцентра. Сотрудница историко-культурного центра Инна Соловьева провела для гостей пешую экскурсию по г. Буда-Кошелево.

Надежда Зимина подчеркнула: «Сейчас проходит республиканская акция «Маршрут добрых дел», в ее рамках мы занимаемся благоустройством захоронений медицинских работников. Важно чтить не только известных героев, но и тех, чьи имена остались неизвестными. Особенно это касается медработников, которые в годы войны совершали настоящие подвиги. Наш долг – сохранить память о них и передать ее следующим поколениям. На кладбище в п. Победитель захоронены две неизвестные медсестры. По предложению Буда-Кошелевской центральной райбольницы мы решили прийти на помощь и благоустроить это захоронение».

Необходимо отметить, что акция «Маршрут добрых дел» проводится профсоюзом медиков более десяти лет. В прошлом году к белорусам присоединились коллеги из России, Кыргызстана и Узбекистана, а в нынешнем году инициативу поддержал Профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации.

Мнением об участии в мероприятии поделился с районной газетой Андрей Савостин, врач-невролог медцентра «Ваш семейный врач»:

– Великая Отечественная война – это боль, которая коснулась каждого. В преддверии 9 Мая и Дня Независимости Республики Беларусь мы приехали сюда, чтобы отдать дань уважения тем, кто ценой своей жизни подарил нам свободу. Ведь люди живы до тех пор, пока о них помнят. И кто, если не мы, молодое поколение, приведет в порядок места захоронений и сохранит память о тех, кто погиб ради нашего будущего.