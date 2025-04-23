На различных интернет-ресурсах продолжает распространяться фейковая и провокационная информация на тему въезда в Беларусь 150 тысяч граждан Пакистана. Вбросы также содержат утверждения, что пакистанцами уже совершен ряд преступлений.

В этой связи МВД официально заявляет: миграционные потоки из Пакистана отсутствуют, равно как и злодеяния, совершенные выходцами из этого государства!

В настоящее время нами выявлены активные провокаторы, которые умышленно пытались нагнетать обстановку в стране и манипулировать общественным мнением.

Предупреждаем: за разжигание межнациональной вражды и дестабилизацию ситуации в республике будут применены самые строгие меры ответственности, вплоть до уголовной!

МВД располагает всеми необходимыми силами и средствами для обеспечения безопасности наших граждан и постоянного контроля миграционных потоков!

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