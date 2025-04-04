МИД Беларуси категорически осуждает отказ руководства германского Фонда мемориальных комплексов Бухенвальд и Миттельбау-Дора в участии белорусских дипломатов в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения этих концентрационных лагерей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

«Это решение по своей сути является продолжением политики деления людей по национальному признаку, — говорится в заявлении МИД. — Не может быть оправданий столь циничным действиям немецкого фонда в отношении страны, где погиб каждый третий в годы войны, где нет ни одной семьи, которую бы не затронула эта война».

«К сожалению, подобные действия фонда по сути соответствуют проводимой на Западе отдельными политическими силами политике по изменению истории и оправданию германского нацизма. Какое право имеет руководство фонда запрещать представителям Беларуси и России отдать дань памяти замученным насмерть и пострадавшим соотечественникам?» — задали вопрос в Министерстве иностранных дел Беларуси.

В заявлении говорится: «Действия фонда крайне болезненно восприняты белорусским обществом, особенно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне».

«Нам не нужны ни приглашения, ни разрешения, чтобы достойно почтить память миллионов невинно погибших узников немецких концлагерей. Мы делали это прежде и будем делать всегда», — заявлено в МИД Беларуси.