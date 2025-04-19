Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 21 февраля 2025 г. №43 «Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 11 июля 2022 г. №184» внесены изменения в Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования (далее – правила аттестации учащихся), Инструкцию по организации и проведению централизованного экзамена (далее – Инструкция).

Правила аттестации учащихся

В соответствии со статьей 13 Закона Республики Беларусь от 8 июля 2024 г. №22-З «Об изменении законов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» вносятся изменения в части переименования специальных учебно-воспитательных учреждений и специальных лечебно-воспитательных учреждений в специальные воспитательные учреждения.

В соответствии с практикой применения откорректированы нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебным предметам «Белорусский язык» и «Русский язык» в части количества исправлений при выполнении контрольных и тематических самостоятельных работ. Данные изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 г.

По учебным предметам «Белорусский язык» и «Русский язык» всегда контроль и оценка орфографической и пунктуационной грамотности осуществляются при проведении письменных работ – обучающих и контрольных. При оценивании письменных работ учащихся учитываются ошибки орфографические (допущенные в написании слов), пунктуационные (допущенные при постановке знаков препинания), грамматические (допущенные при образовании различных слов, их форм; построении словосочетаний и предложений). При проверке и оценке письменных работ учащихся учитываются виды орфографических ошибок: грубые, негрубые, повторяющиеся и однотипные. Также учитывались и допущенные учащимся исправления.

Так, до внесения изменений в постановление №184 учащиеся III–IV классов в соответствии с нормами оценки словарного диктанта имели возможность получить 10 баллов только при условии 0 ошибок и без исправлений, 9 баллов – 0 ошибок и 1 исправление на месте негрубой ошибки, 8 баллов – 1 исправление на месте грубой ошибки или 2 исправления на месте негрубой ошибки.

Или, например, учащиеся V–XI классов в соответствии с нормами оценки словарного диктанта за 3–4 исправления на месте орфограммы и не допустили ни одной ошибки получали отметку 7 баллов.

При оценке текстового диктанта, творческих работ (изложение, сочинение) также учащиеся не имели возможности получить 10, 9, 8 баллов, допустив исправления в работах.

С 1 сентября 2025 г. при оценке результатов учебной деятельности учащихся по учебным предметам «Беларуская мова», «Русский язык» в контрольных и тематических самостоятельных работах три и более исправлений считаются за одну ошибку. Данная мера направлена не на снижении требований к объективности оценки работы учащихся, а на создании условий, в которых дети смогут чувствовать себя увереннее и не бояться ошибаться.

Правила проведения аттестации учащихся предусматривают условия и порядок допуска учащихся к централизованному экзамену по завершении обучения и воспитания на III ступенях общего среднего образования.

В постановлении предусмотрено, что учащимся, не явившимся на централизованный экзамен, учащимся с неудовлетворительными результатами централизованного экзамена предоставляется право на прохождение итоговой аттестации в иные сроки.

Правила проведения аттестации дополнены изменениями, которыми предусмотрена возможность освобождения от итоговых испытаний по завершению обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования учащихся, имеющих заболевания, включенные в перечень заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения. В настоящее время по медицинским показаниям от итоговых испытаний освобождаются учащиеся по завершению обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования.

Учащиеся, содержащиеся под стражей в следственном изоляторе, под стражей в исправительном учреждении и осваивающие содержание образовательной программы среднего образования, учащиеся, осваивающие содержание образовательной программы среднего образования в государственных учреждениях образования (филиалах государственных учреждений образования), находящихся на территории исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел, республиканских унитарных производственных предприятий, подчиненных Департаменту исполнения наказаний Министерства внутренних дел, лечебно-трудовых профилакториев Министерства внутренних дел, экстерны, содержащиеся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел, лечебно-трудовых профилакториях Министерства внутренних дел, итоговые испытания по завершении обучения и воспитании на III ступени общего среднего образования проходят только в виде выпускного экзамена. В настоящее время проведение итоговых испытаний для данных категорий учащихся возможно в виде выпускного экзамена или централизованного экзамена

Инструкция по организации и проведению централизованного экзамена

В соответствии со статьей 161 Кодекса об образовании в Инструкции по организации и проведению централизованного экзамена (далее – ЦЭ) введено понятие «репетиция централизованного экзамена».

Для порядка заполнения бланка ответов, на котором участники централизованного экзамена фиксируют свои ответы на задания экзаменационной (тестовой) работы в Инструкцию внесено дополнение, что отмене подлежат все случайные метки (прочерки, точки), внесено. Область ответов бланка ответов состоит из двух частей: часть А – для ответов на задания с выбором ответа из предложенных вариантов ответов, часть В – для кратких ответов на задания без выбора ответа.

Дополнение касается внесения меток в часть А области ответов. Образец метки приводится в бланке ответов. При заполнении бланка ответов зачастую участники экзамена оставляют случайные пометки (точки, случайные штрихи, прочерки). Система оптического машинного распознавания при переводе информации с бланка ответов в электронный формат считывает любую метку, в том числе перечисленные случайные пометки. Данное дополнение акцентирует внимание участников экзамена на необходимость обязательной отмены всех случайных пометок.

Внесенное в Инструкцию дополнение «сверяя соответствие номера варианта бланка ответов номеру варианта экзаменационной работы» обязывает педагогических работников, работающих в аудитории во время централизованного экзамена, по истечении времени на выполнение экзаменационной работы в момент, когда они принимают от участников экзамена использованные экзаменационные материалы (бланки ответов и бланки экзаменационных (тестовых) работ обязательно еще раз сверить соответствие номера варианта бланка ответов номеру варианта экзаменационной работы. Это связано с необходимостью дополнительного контроля со стороны организаторов экзамена в аудитории возможной случайной ошибки в момент раздачи экзаменационных материалов (номер варианта бланка ответов должен соответствовать номеру варианта экзаменационной работы), а также в целях усилением мер информационной безопасности (исключения возможности попытки преднамеренного обмена бланками ответов или бланками экзаменационных работ).

Внесена в Инструкцию позиция, которой запрещено использование средств связи, средств аудио-, видео-, фотофиксации не только в аудитории проведения ЦЭ, но и в пункте проведения ЦЭ.

В связи с поступающими обращениями из числа педагогических работников, находящихся в аудитории проведения ЦЭ, исключен педагогический работник, преподающий учебный предмет, по которому проводится ЦЭ.

В соответствии со статьей 129 Кодекса об образовании Инструкция дополнена главой 9, в которой определены особенности организации репетиции централизованного экзамена.

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