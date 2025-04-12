Руслан Вегера, депутат Палаты представителей Национального собрания Национального собрания Республики Беларусь:



— Атмосфера мероприятия, созданная через сочетание музыки, поэзии и визуальных образов, рождает в зале сильное эмоциональное переживание. Участники концерта исполняя произведения, вдохновленные реальными событиями, наполняют происходящее особой глубиной и достоверностью. Просматривая его, я, как и все присутствующие, ощущал ужас и острую скорбь за те немыслимые испытания, через которые прошёл наш народ, чтобы выстоять и одержать победу.

К сожалению, всё меньше остается тех, кто лично пережил эти ужасные события и мог бы рассказать о них в деталях. Однако, выбранная организаторами форма музыкально-литературного произведения позволяет в полной мере и масштабно показать трагедию белорусского народа, которую мы должны помнить и передавать потомкам.

«Каждый третий» ставит перед нами важные вопросы о мире, гуманизме и нашей ответственности перед будущим, побуждая задуматься о последствиях войны и необходимости сохранения исторической памяти.