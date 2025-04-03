Данный вопрос регламентируется нормами Трудового кодекса, напомнили в Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

В Telegram-канале ведомства дали лаконичный ответ: нет, не может. И объяснили почему. Оказывается, изменение режима рабочего времени, равно как и установление или отмена неполного рабочего времени, считаются существенными условиями труда согласно ст. 32 Трудового кодекса.

Изменить распорядок дня работника при продолжении им работы по той же квалификации, должности служащего (профессии рабочего), что определены в трудовом договоре, наниматель вправе при условии производственных, организационных и экономических причин, которые непременно нужно обосновать.

Об изменении режима рабочего времени, как существенного условия труда, работодатель обязан письменно уведомить сотрудника не позже, чем за месяц до нововведения.

Если работник откажется продолжать работу с изменившимися существенными условиями труда, то с ним прекратят трудовой договор и выплатят выходное пособие.

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