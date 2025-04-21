Что делать тем, у кого дачи нет, а солнечный день так и манит поставить мангал прямо под балконом?

Как пояснили спасатели, в законодательстве о пожарной безопасности нет запрета на шашлыки на мангале во дворе многоэтажки, но есть нюансы, которые обязательно надо соблюдать.

Правила следующие:

— место, где будет установлен мангал, надо расчистить от сухой растительности, горючих веществ и материалов;

— за огнем надо постоянно следить («и если из-за вашего костра будет причинен какой-либо ущерб (загорится скамейка или автомобиль соседа), отвечать придется по всей строгости закона», – предупреждают спасатели.;

— рядом с мангалом надо поставить ведро с водой или огнетушитель;

— нельзя использовать для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (кроме тех, что для этого и предназначены);

— после приготовления шашлыка угли следует залить водой до полного прекращения тления.

Важное уточнение! Использование мангалов на придомовой территории населенных пунктов может быть запрещено решениями местных органов власти, внутренними документами жилищных кооперативов или товариществ собственников. Поэтому следует сначала уточнить этот момент, и только потом покупать мангал и мясо.

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