В мероприятии приняли участие более 60 учащихся из СШ №1, гимназии райцентра и аграрно-технического колледжа. Трудоустройство предлагали ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», СУП «Морозовичи-Агро» и РУП «Белоруснефть-Особино». Наибольшим спросом пользовались вакансии полевода и рабочего зеленого строительства.



Районная организация ОО «БРСМ» также предложила ребятам трудоустройство в студенческие отряды. Трое учащихся аграрно-технического колледжа получили предложения поработать в ДРСУ-184, а учащаяся гимназии – в СУП «Морозовичи-Агро».



Все участники получили буклеты службы занятости с информацией о временной трудовой занятости молодежи, обучающейся в учреждениях образования, в свободное от учебы время.

