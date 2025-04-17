Первая молодежная Аллея дружбы появилась в Буда-Кошелевском районе. Сегодня в г.п. Уваровичи активисты БРСМ вместе с первым секретарем районного комитета Татьяной Хацулевой высадили аллею.



«Молодежь Уваровичской школы была рада принять участие в такой необычной и ответственной акции. Подобные мероприятия дают возможность внести вклад в развитие страны, ее благоустройство, красоту. Ведь леса – это одно из главных богатств нашего государства и мы, молодежь, должны сохранить их как уникальную частичку Беларуси. Особенно радует, что мы заложили часть будущей аллеи в год 80-летия Великой Победы», – поделился мнением с корреспондентом газеты учитель истории Станислав Немцев.