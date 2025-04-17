Сегодня в отдельных районах республики ожидаются грозы. МЧС предупредило о факторах опасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В числе факторов опасности — повреждение, обрыв линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Есть также риски возникновения лесных пожаров, а также жилых и производственных зданий.

По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. Утром на большей части территории страны, днем местами по северо-востоку пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер южный 4-9 м/с, при грозах ожидаются порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем будет 19-25 градусов тепла, по юго-западу и югу страны ожидается до плюс 28.