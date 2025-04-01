Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко обозначил ключевой аспект сотрудничества с Россией, передает корреспондент БЕЛТА.



Глава государства подчеркнул, что, посещая Беларусь, делегация российского региона прибыла к своим друзьям, образно говоря, как к себе домой. «Будьте уверены, что все, о чем мы договоримся, будет исполнено. И даже еще более эффективно и оперативно, нежели в самой России», — заметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что возможности и резервы для развития сотрудничества у обеих сторон еще немалые. «Эти резервы нужно реализовывать сейчас в силу той сложившейся ситуации, которую мы наблюдаем, — заметил он. — Но, должен вам сказать, что то ли еще будет. Все не так просто и не так благодушно, как, может, кому-то казалось это».

«В очередной раз следует сказать, что все будет зависеть от нас. Надо ориентироваться только на свои возможности. А если что-то прибудет извне, мы будем только рады. Но уже с головой должны подходить к тому, что нам предложат (за рубежом. — Прим. БЕЛТА). Потому что мы уже наелись этой беготни: «Ах, там качество, инвестиции и так далее», — сказал глава государства. — Сейчас деньги украли, арестовали и у России, и у нас. Где те инвесторы и где то качество, на которые мы молились? Урок был преподнесен солидный. Надо ориентироваться на свое. Мы способны многое сделать». «В очередной раз следует сказать, что все будет зависеть от нас. Надо ориентироваться только на свои возможности. А если что-то прибудет извне, мы будем только рады. Но уже с головой должны подходить к тому, что нам предложат (за рубежом. — Прим. БЕЛТА). Потому что мы уже наелись этой беготни: «Ах, там качество, инвестиции и так далее», — сказал глава государства. — Сейчас деньги украли, арестовали и у России, и у нас. Где те инвесторы и где то качество, на которые мы молились? Урок был преподнесен солидный. Надо ориентироваться на свое. Мы способны многое сделать».

По словам Президента, сейчас необходимо время и терпение для того, чтобы совместными усилиями выйти из сложившейся ситуации. «Куда деваться? Раз прошлепали определенный период времени, теперь надо терпеть, но ориентироваться на свое. Такая наша позиция, Олег Владимирович. Уверен, что и в России это понимают еще больше, чем мы. Давайте вместе сотрудничать и делать одно дело, которое нужно для наших народов, Беларуси и России», — заявил Александр Лукашенко, добавив, что это особенно важно в преддверии значимого праздника — 2 апреля, Дня единения народов Беларуси и России.

/Будет дополнено/.