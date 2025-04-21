Регистрация абитуриентов для участия в централизованном тестировании проходит в Беларуси с 9 по 22 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный образовательный портал.

Заявление для участия в ЦТ абитуриент может подать либо заполнив электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний, либо лично, посетив один из пунктов регистрации, имея при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта (пластиковая смарт-карта), вид на жительство, удостоверение беженца или справка, выдаваемая в случае утраты документа, удостоверяющего личность). Адреса, телефоны, график работы пунктов регистрации можно найти на сайте РИКЗ.

Стоимость участия в ЦТ по одному учебному предмету составит Br4,2. Оплатить можно в ЕРИП. После оплаты абитуриент не позднее 22 апреля, имея при себе документ, удостоверяющий личность, должен лично забрать пропуск на каждый предмет. При этом забирать пропуска нужно в том пункте регистрации, в котором молодой человек подавал заявление для участия в ЦТ при личной явке, или в одном из пунктов регистрации, осуществляющих работу на базе пунктов тестирования, где абитуриент планирует проходить ЦТ, в случае подачи заявления посредством системы предварительной регистрации. Важно помнить, что процесс регистрации для участия в централизованном тестировании считается завершенным только после получения абитуриентом пропусков. При этом на каждом документе должны быть печать пункта регистрации, подпись уполномоченного представителя этого пункта и регистрационный номер.

Абитуриент, зарегистрированный для участия в централизованном экзамене, проводимом в год прохождения ЦТ, по двум учебным предметам, вправе зарегистрироваться для прохождения ЦТ не более чем по одному иному учебному предмету вступительного испытания. Абитуриент, зарегистрированный для участия в ЦЭ, проводимом в год прохождения ЦТ, по одному учебному предмету, вправе зарегистрироваться для прохождения ЦТ не более чем по двум иным учебным предметам вступительного испытания. Абитуриенты, не зарегистрированные для участия в ЦЭ, проводимом в год прохождения ЦТ, вправе зарегистрироваться для прохождения ЦТ не более чем по трем учебным предметам вступительных испытаний.

Поступающие, которые по уважительным, документально подтвержденным причинам не смогли пройти ЦТ в основные дни, проходят его в резервные дни. Зарегистрироваться на испытания в резервные дни абитуриент должен лично, посетив один из пунктов регистрации для прохождения ЦТ в резервные дни, имея при себе документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие уважительность причины отсутствия на ЦТ в основные дни.