Регистрация абитуриентов для участия в централизованном тестировании проходит в Беларуси с 9 по 22 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный образовательный портал.
Заявление для участия в ЦТ абитуриент может подать либо заполнив электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний, либо лично, посетив один из пунктов регистрации, имея при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта (пластиковая смарт-карта), вид на жительство, удостоверение беженца или справка, выдаваемая в случае утраты документа, удостоверяющего личность). Адреса, телефоны, график работы пунктов регистрации можно найти на сайте РИКЗ.
Абитуриент, зарегистрированный для участия в централизованном экзамене, проводимом в год прохождения ЦТ, по двум учебным предметам, вправе зарегистрироваться для прохождения ЦТ не более чем по одному иному учебному предмету вступительного испытания. Абитуриент, зарегистрированный для участия в ЦЭ, проводимом в год прохождения ЦТ, по одному учебному предмету, вправе зарегистрироваться для прохождения ЦТ не более чем по двум иным учебным предметам вступительного испытания. Абитуриенты, не зарегистрированные для участия в ЦЭ, проводимом в год прохождения ЦТ, вправе зарегистрироваться для прохождения ЦТ не более чем по трем учебным предметам вступительных испытаний.